El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".