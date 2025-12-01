El Rey emérito Juan Carlos I ha difundido un vídeo de minuto y medio con el que promociona su libro de memorias y lanza un mensaje de respaldo a su hijo, el Rey Felipe VI, a quien anima a apoyar en su "duro trabajo" de unir a los españoles. En la grabación, el monarca que reinó durante casi cuatro décadas dirige sus palabras especialmente a los jóvenes. "Sobre todo, para todos los que no conocéis la historia de España", afirma, antes de reivindicar el papel colectivo de la ciudadanía en el cambio político del país. "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar", expresa el emérito, que subraya que "con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es".

El vídeo sirve también como justificación del lanzamiento de sus memorias, que verá la luz coincidiendo con el 50 aniversario de su proclamación como rey. Juan Carlos I explica que su objetivo es "que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas". El exmonarca aprovecha así su mensaje para reivindicar su papel en la historia reciente y para reforzar la figura de Felipe VI, en un momento que describe como de "duro trabajo" por la cohesión nacional.