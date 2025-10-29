En Curros se han visto obligados a poner un cartel aclarando que no venden churros

A simple vista, el cartel parece anunciar churros recién hechos, pero basta entrar para descubrir que en Curros no se fríe nada. El nombre viene del dueño, Curro, y no de ningún antojo matutino. Aun así, cada día llegan varios clientes preguntando por porras o churros, algunos con decepción y otros entre risas.

El equipo ya se lo toma con humor: "Solo por la mañana vienen cuatro o cinco personas buscando churros", cuentan. Por limitaciones del edificio no pueden instalar máquinas de fritura, así que se conforman con servir cafés, panes, pasteles y una irresistible palmera de Halloween.

Algunos clientes habituales confiesan que ya disfrutan viendo el malentendido repetirse. Y es que en Curros no hay churros, pero sí algo mucho mejor: un lugar donde el buen humor se sirve con cada taza.