El Chef Daniel del Toro ha confeccionado un menú para los pacientes del Virgen de la Macarena

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha puesto en marcha 'El Toque del Chef', un proyecto pionero que busca humanizar la estancia hospitalaria a través de la cocina. La iniciativa ha arrancado con la colaboración del chef Daniel del Toro, quien ha diseñado un menú especial para los pacientes ingresados, combinando sabor, equilibrio y salud.

Más de 200 profesionales, entre cocineros, pinches, dietistas y personal sanitario, trabajan cada día en las cocinas del hospital, elaborando alrededor de 1.700 dietas diarias. Del Toro destacó el esfuerzo del equipo: "Yo ahora siento el Hospital Macarena con más alegría, sabiendo que aquí hay profesionales como los que hay y las cocinas que tienen".

Este menú incluye ajoblanco de anacardo, pollo macerado en naranja y tarta de arándanos con yogur.