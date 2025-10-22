TRASLADO
Daniel del Toro lleva su 'toque del chef' a las cocinas del Hospital Virgen Macarena

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla pone en marcha 'El Toque del Chef', una iniciativa que une salud y gastronomía y que arranca con la colaboración del cocinero Daniel del Toro

El Chef Daniel del Toro ha confeccionado un menú para los pacientes del Virgen de la Macarena / Carolina Rojas

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha puesto en marcha 'El Toque del Chef', un proyecto pionero que busca humanizar la estancia hospitalaria a través de la cocina. La iniciativa ha arrancado con la colaboración del chef Daniel del Toro, quien ha diseñado un menú especial para los pacientes ingresados, combinando sabor, equilibrio y salud.

Más de 200 profesionales, entre cocineros, pinches, dietistas y personal sanitario, trabajan cada día en las cocinas del hospital, elaborando alrededor de 1.700 dietas diarias. Del Toro destacó el esfuerzo del equipo: "Yo ahora siento el Hospital Macarena con más alegría, sabiendo que aquí hay profesionales como los que hay y las cocinas que tienen".

Este menú incluye ajoblanco de anacardo, pollo macerado en naranja y tarta de arándanos con yogur.

