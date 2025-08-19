Desarticulada en Sevilla una banda de butroneros que asaltaba naves asiáticas

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla a un grupo criminal especializado en robos con fuerza en naves industriales del Polígono Carretera Amarilla, dirigidos principalmente contra empresarios de origen asiático.

Con esta operación, los agentes han logrado esclarecer un total de cinco robos cometidos en la zona, cuyo botín conjunto supera los 85.000 euros.

Las investigaciones se centraron en una banda de butroneros que actuaba de forma coordinada para acceder a las instalaciones y sustraer mercancías de valor.