El cohete de la Agencia Espacial Europea (ESA) Ariane 6 ha despegado este jueves desde la plataforma de lanzamiento del Puerto Espacial Europeo en la Guaya Francesa con 32 satélites Amazon Leo. Es el sexto vuelo del Ariane 6 y el primero con su nueva configuración de máxima potencia, con cuatro nuevos propulsores.

Para este vuelo, utiliza la larga carena que alberga los satélites, de 20 metros de altura y 5,4 de diámetro. Es el lanzamiento más alto del Ariane 6 hasta la fecha. Una vez ensamblado en la plataforma, ha alcanzado 62 metros de altura.