Andalucía se consolida como uno de los destinos estrella del programa de viajes del Imserso, con una oferta que combina estancias en hoteles de costa, circuitos culturales por sus ocho provincias y rutas de naturaleza en espacios únicos como Doñana o Sierra Nevada. Con precios accesibles y pensados para mayores, la comunidad andaluza ofrece experiencias que van desde el legado histórico de la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada hasta el relax en playas como las de Roquetas de Mar o la Costa del Sol.