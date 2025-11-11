Un hombre ha sido detenido en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) acusado de varios delitos contra la seguridad vial, el orden público y el patrimonio, según ha informado la Guardia Civil. El arresto se produjo tras una persecución iniciada cuando el individuo, que conducía de forma temeraria, intentó huir de un control policial. Durante la fuga, causó daños materiales y puso en riesgo a otros conductores. Finalmente fue interceptado y reducido por los agentes. El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer todos los hechos relacionados con su actuación.