La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de Isla Mayor como presunto autor de los delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. El autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin el expreso consentimiento de éstas, documentando estos actos de carácter sexual para posteriormente difundirlas a terceros. Para ello, se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que le habilita para ejercer dicha profesión.

El modus operandi del ya detenido consistía en ofrecer sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional, realizando masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación.