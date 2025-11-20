El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha encargado la elaboración de modelos digitales de la Galería de los Sevillanos Ilustres situada en el Palacio de San Telmo. El proyecto contempla la reproducción virtual de las doce estatuas esculpidas por Antonio Susillo, que se encuentran en la balaustrada próxima al acceso principal del edificio por la calle Palos de la Frontera.

Según un documento del portal de contratación, la Junta ha adjudicado el contrato a la empresa TCA Cartografía y Geomática S.A., especializada en levantamientos fotogramétricos y modelado 3D. La actuación incluye tanto el levantamiento fotogramétrico como la elaboración de modelos tridimensionales de las esculturas que integran el conjunto. El contrato cuenta con un presupuesto total de 11.979 euros y un plazo de ejecución de 34 días. La iniciativa permitirá documentar con precisión las piezas y garantizar su preservación digital.