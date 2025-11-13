Así se distribuirán los festivos locales y nacionales en Sevilla en 2026
El calendario laboral de Sevilla para 2026 suma catorce festivos, con el Miércoles de Feria y el Corpus como días locales
Calendario del IMSERSO 2025-2026: fechas clave para no perder tu plaza
El calendario laboral de Sevilla para 2026 ya está cerrado y contará con catorce días festivos. Entre ellos, destacan los dos festivos locales: el Miércoles de Feria, el 22 de abril, y el Corpus Christi, el 4 de junio.
El año comenzará con el Año Nuevo (1 de enero) y la Epifanía del Señor (6 de enero). A ellos se suman el Día de Andalucía (28 de febrero), el Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril), y el Día del Trabajo (1 de mayo).
También serán festivos la Asunción de la Virgen (15 de agosto), la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), el Día de Todos los Santos (2 de noviembre, trasladado al lunes), la Constitución Española (7 de diciembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Navidad (25 de diciembre).
Un calendario equilibrado que reparte descansos entre primavera, otoño y final de año.