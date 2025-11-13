El calendario laboral de Sevilla para 2026 ya está cerrado y contará con catorce días festivos. Entre ellos, destacan los dos festivos locales: el Miércoles de Feria, el 22 de abril, y el Corpus Christi, el 4 de junio.

El año comenzará con el Año Nuevo (1 de enero) y la Epifanía del Señor (6 de enero). A ellos se suman el Día de Andalucía (28 de febrero), el Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril), y el Día del Trabajo (1 de mayo).

También serán festivos la Asunción de la Virgen (15 de agosto), la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), el Día de Todos los Santos (2 de noviembre, trasladado al lunes), la Constitución Española (7 de diciembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Navidad (25 de diciembre).

Un calendario equilibrado que reparte descansos entre primavera, otoño y final de año.