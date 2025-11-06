El mítico DNI permanente, que durante décadas se entregaba a mayores de 70 años o personas con gran invalidez y no tenía fecha de caducidad, desaparece definitivamente.

Según confirma el BOE, todos los titulares deberán renovarlo antes del 3 de agosto de 2031, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1157, que busca unificar la seguridad e interoperabilidad de los documentos en toda la Unión Europea.

El nuevo DNI electrónico europeo incorporará un chip con datos biométricos, incluyendo imagen facial y huellas dactilares, y mostrará una fecha simbólica de validez (01-01-9999).

En España, el Real Decreto 255/2025 regula la transición: los mayores de 70 años tendrán una vigencia superior a diez años, y las personas con gran invalidez podrán renovarlo sin cita previa ni coste.

El Gobierno recomienda hacerlo con antelación para evitar colas e incidencias.