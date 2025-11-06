Se acaba el DNI 'para siempre': Europa obliga a renovarlo antes de 2031
El Reglamento Europeo 2019/1157 elimina el DNI permanente y exige que todos los documentos incluyan chip biométrico y fecha de caducidad
El mítico DNI permanente, que durante décadas se entregaba a mayores de 70 años o personas con gran invalidez y no tenía fecha de caducidad, desaparece definitivamente.
Según confirma el BOE, todos los titulares deberán renovarlo antes del 3 de agosto de 2031, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1157, que busca unificar la seguridad e interoperabilidad de los documentos en toda la Unión Europea.
El nuevo DNI electrónico europeo incorporará un chip con datos biométricos, incluyendo imagen facial y huellas dactilares, y mostrará una fecha simbólica de validez (01-01-9999).
En España, el Real Decreto 255/2025 regula la transición: los mayores de 70 años tendrán una vigencia superior a diez años, y las personas con gran invalidez podrán renovarlo sin cita previa ni coste.
El Gobierno recomienda hacerlo con antelación para evitar colas e incidencias.