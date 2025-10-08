Doce años después de la muerte del cámara italiano Mario Biondo, hallado sin vida en su casa de Madrid en 2013, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido la existencia de indicios que ponen en duda la versión oficial del suicidio. El tribunal coincide con la justicia italiana en que la investigación inicial fue deficiente y que se dejaron sin realizar diligencias clave. Aunque el caso no puede reabrirse por motivos procesales, esta resolución supone un nuevo respaldo para la familia Biondo, que lleva más de una década sosteniendo que Mario fue asesinado y su muerte maquillada como suicidio. La polémica vuelve a salpicar a la presentadora Raquel Sánchez Silva, a quien los padres del cámara han acusado públicamente de no colaborar con la búsqueda de la verdad.