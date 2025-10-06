La muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, podría no ser un suicidio

La Audiencia de Madrid ha admitido la existencia de indicios que sugieren que la muerte de Mario Biondo, que fue esposo de la presentadora Raquel Sánchez Silva, podría no haber sido un suicidio como se consideró inicialmente. Esta postura judicial, que coincide con lo expuesto por el Tribunal de Palermo en agosto de 2022, plantea la posibilidad de que el fallecimiento del cámara de televisión italiano, ocurrido en mayo de 2013, pudiera tratarse de un homicidio.

Según la resolución emitida por la Audiencia madrileña, "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida". A pesar de esta revelación, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la familia "por cosa juzgada", conforme informan medios como El Periódico o ABC.

La familia Biondo siempre ha sostenido que Mario no se quitó la vida voluntariamente. El despacho Vosseler Abogados, representante legal de los familiares del fallecido, ha difundido un comunicado donde recoge que el Tribunal subraya que en el momento del hallazgo del cadáver "habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas".

La batalla legal de la familia Biondo

"Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato", ha declarado Leire López, letrada del bufete Vosseler Abogados. La familia continúa su lucha por esclarecer los hechos y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría estar seguido por otro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuese necesario.

El objetivo principal de estas acciones legales es conseguir que se reabra el caso y se practiquen en España las pruebas que permitan investigar adecuadamente lo ocurrido. Paralelamente, han iniciado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por lo que consideran "una evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas".

La letrada López ha señalado también que "la Audiencia de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido". Esta situación supone un reconocimiento judicial de las deficiencias en la investigación inicial, aunque sin posibilidad de avanzar en el proceso por motivos procedimentales.

Las evidencias que cuestionan la tesis del suicidio

Los representantes legales de la familia Biondo interpusieron una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia entre las evidencias, las certezas del caso y la tesis del suicidio que se manejó inicialmente. Esta denuncia se fundamentaba principalmente en la resolución emitida por el juzgado italiano.

El magistrado italiano recogió en su escrito que "los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio". Estos argumentos han sido acogidos ahora por la Audiencia de Madrid, aunque en Italia la causa también fue archivada debido a la imposibilidad de continuar con la investigación por el tiempo transcurrido.

El caso de Mario Biondo y su impacto mediático

La muerte de Mario Biondo, ocurrida en mayo de 2013, ha sido uno de los casos más mediáticos en España durante la última década. El cámara italiano, que había contraído matrimonio con la presentadora Raquel Sánchez Silva en 2012, fue encontrado sin vida en extrañas circunstancias en el domicilio que compartía con su esposa en Madrid, mientras ella se encontraba fuera por motivos profesionales.

Inicialmente, las autoridades españolas determinaron que se había tratado de un suicidio, pero las irregularidades en la investigación y las incongruencias detectadas en la escena llevaron a la familia Biondo a cuestionar esta versión desde el principio. El caso ha generado numerosos documentales, reportajes y análisis forenses independientes que han contribuido a mantener viva la controversia sobre las verdaderas circunstancias del fallecimiento.

¿Qué ocurrió realmente la noche de la muerte de Mario Biondo?

Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido la posición en que fue encontrado el cuerpo de Mario Biondo, que según diversos expertos forenses consultados por la familia, resultaba incompatible con un suicidio por ahorcamiento. Además, el informe toxicológico realizado en Italia, tras la exhumación del cuerpo, reveló datos que no concordaban con la versión oficial.

El Tribunal de Palermo, en su resolución de agosto de 2022, señaló que existían suficientes elementos para considerar que Mario Biondo pudo ser asesinado y posteriormente colocado en una posición que simulara un suicidio. Esta tesis coincide con la que ha mantenido la familia desde el principio y que ahora parece encontrar cierto respaldo en la resolución de la Audiencia de Madrid.

A pesar de que han transcurrido ya 12 años desde el fallecimiento, la familia Biondo no cesa en su empeño por conseguir que se realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer las verdaderas circunstancias de la muerte de Mario. La reciente resolución de la Audiencia de Madrid, reconociendo la existencia de indicios que cuestionan la tesis del suicidio, supone un pequeño avance en esta dirección, aunque la batalla legal continúa siendo compleja debido al tiempo transcurrido.