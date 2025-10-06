La Policía Nacional explica el método LAP para contestar llamadas desconocidas con seguridad

La Policía Nacional ha lanzado una campaña informativa para enseñar a la ciudadanía cómo responder a llamadas de números desconocidos sin exponerse a posibles estafas. A través de sus canales oficiales, el cuerpo policial ha presentado el método LAP (Localización, Autor y Propósito), una estrategia sencilla pero efectiva para detectar intentos de fraude telefónico, un problema que ha crecido exponencialmente en España durante los últimos años con la digitalización de las comunicaciones.

El vídeo explicativo, que ya acumula más de 200.000 visualizaciones, está protagonizado por un agente que advierte: "Escucha con atención porque tenemos el método para que puedas contestar llamadas de desconocidos con seguridad". La iniciativa surge como respuesta al incremento de estafas telefónicas registradas en nuestro país, pero también reconociendo que ignorar todas las llamadas desconocidas podría hacernos perder comunicaciones importantes como citas médicas, notificaciones de paquetería o incluso llamadas de conocidos con nuevos números.

En qué consiste el método LAP propuesto por la Policía

El sistema LAP se estructura en tres sencillos pasos que cualquier ciudadano puede aplicar al recibir una llamada de un número no identificado. El primer paso es la Localización: "Antes de contestar una llamada fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del 0034 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o que te una alguna relación con él", explica el agente en el vídeo. Esta primera verificación puede ayudar a detectar muchas de las llamadas fraudulentas que se originan desde el extranjero.

El segundo elemento del método es la identificación del Autor de la llamada. Los agentes recomiendan verificar siempre la identidad de quien llama, incluso si dice ser alguien conocido: "Si quieres conocer a la persona que te está llamando, aun así es muy conveniente que lo verifiques, o bien preguntándole un dato que sólo conozcáis vosotros, como puede ser tu cumpleaños, el nombre de una mascota, o tu color favorito, o bien con una clave previamente pactada". En caso de que el interlocutor no sea alguien conocido, la recomendación es tajante: "Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, ¡Cuelga!".

Finalmente, el tercer componente del método es el Propósito de la llamada. "Aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación", recomienda el agente. Esta última fase es crucial, ya que muchas estafas telefónicas se basan en generar presión o urgencia para que la víctima actúe sin reflexionar. "El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, huelga lo antes posible y bloquea el número", concluye el representante policial.

El aumento de las estafas telefónicas en la era digital

Las estafas telefónicas han experimentado un crecimiento alarmante en España durante los últimos años. Según datos de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), en 2024 se registraron miles de denuncias relacionadas con fraudes telefónicos, y la tendencia continúa al alza en este 2025. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que muchos ciudadanos depositan en las llamadas telefónicas, especialmente los colectivos menos familiarizados con las tecnologías digitales.

Los métodos más comunes incluyen el vishing (phishing a través de llamadas telefónicas), donde los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias, empresas de servicios o incluso organismos oficiales para solicitar datos personales o bancarios. También son frecuentes las llamadas que buscan que el usuario marque números con prefijos especiales que generan cargos elevados, o las que intentan instalar malware solicitando acceso remoto al dispositivo.

Recomendaciones adicionales de seguridad telefónica

Además del método LAP, los expertos en ciberseguridad recomiendan una serie de prácticas adicionales para protegerse de posibles estafas telefónicas. Entre ellas destaca la utilización de aplicaciones de identificación de llamadas, que pueden alertar sobre números potencialmente peligrosos o asociados a spam. También es aconsejable no devolver llamadas a números desconocidos, especialmente si tienen prefijos internacionales o son números de tarificación especial.

Otra recomendación importante es no facilitar nunca datos personales, bancarios o contraseñas por teléfono, independientemente de quién diga ser el interlocutor. Las entidades legítimas nunca solicitan esta información por vía telefónica. En caso de duda, lo más seguro es colgar y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales que aparecen en su página web o documentación oficial.

¿Qué hacer si has sido víctima de una estafa telefónica?

Si a pesar de las precauciones consideras que has sido víctima de una estafa telefónica, los expertos recomiendan actuar con rapidez. En primer lugar, es fundamental contactar con tu entidad bancaria para bloquear posibles cargos o transferencias fraudulentas. Posteriormente, se debe interponer una denuncia en la comisaría más cercana o a través de la Oficina Virtual de Denuncias de la Policía Nacional.

También es recomendable reportar el número de teléfono en cuestión a la operadora correspondiente y en plataformas especializadas en la identificación de números fraudulentos. Estos reportes colectivos ayudan a crear bases de datos que previenen a otros usuarios de posibles estafas. La Policía Nacional dispone además de canales específicos para denunciar delitos informáticos a través de su unidad especializada.