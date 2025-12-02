El Sevilla Fútbol Club continúa su temporada después de perder frente al Real Betis Balompié. Los pupilos de Matías Almeyda preparan ya el duelo copero de este jueves ante el Extremadura, con las ausencias destacadas en el entrenamiento de Djibril Sow, Chidera Ejuke, Marcao y César Azpilicueta, que se suman a los lesionados Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. El técnico bonaerense ha contado con los canteranos Nico Guillén y Pablo Rivera.