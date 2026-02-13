Adnan Januzaj ha sido la principal ausencia en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de medirse al Deportivo Alavés. El belga, que había regresado esta misma semana, se una a las bajas de los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas. Matías Almeyda afronta el duelo de este fin de semana consciente de que debe sacar tres puntos ante un rival directísimo como es el cuadro babazorro.