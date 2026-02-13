Entrenamiento Sevilla FC 13 de febrero de 2026
Los hispalenses necesitan sacar tres puntos ante el Deportivo Alavés
Horario y dónde ver el Sevilla FC - Deportivo Alavés
Adnan Januzaj ha sido la principal ausencia en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de medirse al Deportivo Alavés. El belga, que había regresado esta misma semana, se una a las bajas de los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas. Matías Almeyda afronta el duelo de este fin de semana consciente de que debe sacar tres puntos ante un rival directísimo como es el cuadro babazorro.