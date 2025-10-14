Entrenamiento Sevilla FC 14 de octubre 2025
El conjunto hispalense continúa recuperando efectivos de cara al choque frente al Mallorca este fin de semana
El Sevilla Fútbol Club ha completado esta mañana su segunda sesión de entrenamiento tras unos días de descanso. Odysseas Vlachodimos ha sido la única novedad de la sesión, regresando a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras su periplo con Grecia. Matías Almeyda aún no puede contar con siete futbolistas, ya que a los cinco concentrados con sus selecciones (Nyland, Gudelj, Sow, Vargas y Akor Adams) se deben sumar Nianzou y Alfon, que realizan trabajo específico.