El Sevilla Fútbol Club ha completado esta mañana su segunda sesión de entrenamiento tras unos días de descanso. Odysseas Vlachodimos ha sido la única novedad de la sesión, regresando a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras su periplo con Grecia. Matías Almeyda aún no puede contar con siete futbolistas, ya que a los cinco concentrados con sus selecciones (Nyland, Gudelj, Sow, Vargas y Akor Adams) se deben sumar Nianzou y Alfon, que realizan trabajo específico.