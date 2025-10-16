EL TIEMPO
Zonas de Andalucía donde se esperan lluvias este fin de semana

Entrenamiento Sevilla FC 16 de octubre de 2025

El conjunto hispalense recibirá al Mallorca en un Ramón Sánchez-Pizjuán que espera celebrar la tercera victoria consecutiva de los suyos

Horario y dónde ver el Sevilla FC - RCD Mallorca

Matías Almeyda hace gestos en un entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

Penúltima sesión de entrenamiento en esta semana para un Sevilla Fútbol Club que tiene entre ceja y ceja conseguir una nueva victoria como local. El Mallorca, colista de LaLiga, se presenta como una opción idónea para mantener la buena racha, aunque en el conjunto nervionense saben que no deben confiarse. Orjan Nyland y Nemanja Gudelj ya se encuentran a las órdenes de Matías Almeyda tras sus convocatorias internacionales, no así un Akor Adams cuya llegada se espera a lo largo de este jueves.

