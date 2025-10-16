Penúltima sesión de entrenamiento en esta semana para un Sevilla Fútbol Club que tiene entre ceja y ceja conseguir una nueva victoria como local. El Mallorca, colista de LaLiga, se presenta como una opción idónea para mantener la buena racha, aunque en el conjunto nervionense saben que no deben confiarse. Orjan Nyland y Nemanja Gudelj ya se encuentran a las órdenes de Matías Almeyda tras sus convocatorias internacionales, no así un Akor Adams cuya llegada se espera a lo largo de este jueves.