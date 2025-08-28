El Sevilla Fútbol Club tiene una prueba de fuego este fin de semana. Los de Matías Almeyda, que se ha quedado sin Stanis Idumbo, viajarán a Cataluña para medirse a un Girona que aún no ha sido capaz de puntuar en lo que llevamos de liga. Entre las bajas del combinado hispalense no se encuentra un Rubén Vargas que ha regresado con el grupo, quedándose fuera de la convocatoria Sow, Ramón, Januzaj, Akor, Lukebakio y Jordán.