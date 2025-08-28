TRÁFICO
Todos los cortes y desvíos de Tussam por las obras en Menéndez Pelayo

Entrenamiento del Sevilla FC 28 de agosto de 2025

El combinado hispalense continúa preparando su duelo de este fin de semana ante el Girona

Idumbo ya vuela rumbo a Mónaco tras despedirse del Sevilla FC

Almeyda sonríe junto a Javi Martínez mientras juega con un balón. / Juan Carlos Vázquez

28 de agosto 2025 - 17:51

El Sevilla Fútbol Club tiene una prueba de fuego este fin de semana. Los de Matías Almeyda, que se ha quedado sin Stanis Idumbo, viajarán a Cataluña para medirse a un Girona que aún no ha sido capaz de puntuar en lo que llevamos de liga. Entre las bajas del combinado hispalense no se encuentra un Rubén Vargas que ha regresado con el grupo, quedándose fuera de la convocatoria Sow, Ramón, Januzaj, Akor, Lukebakio y Jordán.

