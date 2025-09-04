Entrenamiento Sevilla FC 4 de septiembre de 2025
El combinado hispalense cuenta con ocho ausencias, cinco de ellas por compromisos internacionales
Este es el calendario de los internacionales del Sevilla Fútbol Club
La cuarta sesión de entrenamiento de la semana en el Sevilla Fútbol Club ha tenido como protagonista a un Alexis Sánchez que ya se entrena con el grupo. Sow y Ramón Martínez han realizado la primera parte junto a sus compañeros después de regresar de sus respectivas lesiones, siendo Joan Jordán, Akor Adams y Ejuke los únicos que quedan en la enfermería. A estas ausencias hay que sumar a los internacionales que se encuentran con sus selecciones: Gudelj, Vlachodimos, Nyland, Vargas y Suazo.