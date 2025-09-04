La cuarta sesión de entrenamiento de la semana en el Sevilla Fútbol Club ha tenido como protagonista a un Alexis Sánchez que ya se entrena con el grupo. Sow y Ramón Martínez han realizado la primera parte junto a sus compañeros después de regresar de sus respectivas lesiones, siendo Joan Jordán, Akor Adams y Ejuke los únicos que quedan en la enfermería. A estas ausencias hay que sumar a los internacionales que se encuentran con sus selecciones: Gudelj, Vlachodimos, Nyland, Vargas y Suazo.