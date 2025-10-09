Antes de tener tres días de descanso, los jugadores del Sevilla Fútbol Club han realizado este jueves la última sesión de entrenamiento de la semana. Almeyda ha podido contar con los mismos jugadores que durante toda la semana, siendo las únicas ausencias por lesión Januzaj y Alfon. Los siete internacionales, que regresarán escalonadamente, aún no se encuentran a las órdenes del técnico bonaerense, que ha querido dirigir unas palabras a Marcao y su pareja después de que esta superase un cáncer.