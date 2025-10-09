Alexis Sánchez continúa ganándose un hueco en el Sevilla Fútbol Club. El chileno, avalado por Matías Almeyda, es uno de los líderes de un vestuario que no cesa de mostrar su unidad a diario. Al comienzo de la sesión de este jueves, el exjugador de Udinese se ha encargado de organizar un rondo junto a algunos de sus compañeros antes de comenzar con el calentamiento, al que ha llegado el primero aprovechando su "experiencia", tal y como puede verse en el vídeo al inicio de la noticia.