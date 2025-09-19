Uno de los nombres propios del Sevilla Fútbol Club en este año 2025 ha sido el de Rubén Vargas. El suizo aterrizó en el conjunto nervionense en el último mercado invernal, siendo uno de los mejores hasta que cayó lesionado frente al Atlético de Madrid. Después de un verano en el que ha sido uno de los jugadores con más opciones para salir, al Villarreal, el extremo sigue mostrando su compromiso con la entidad hispalense donde quiere triunfar.