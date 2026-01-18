Así ayuda a caminar el exoesqueleto del Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin
Pepe sonríe antes de dar el paso. Se sujeta con fuerza mientras el exoesqueleto Atlas 2030 se activa. Este dispositivo pediátrico diseñado para ayudar a niños con graves dificultades de movilidad a ponerse de pie y aprender a caminar leva apenas unos meses haciendo terapia con los niños del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin donde ya está cambiando la vida de varios niños y sus familias. El pequeño deja durante unos segundos atrás la silla de ruedas y avanza, guiado por una tecnología que mueve caderas, rodillas y tobillos con precisión milimétrica. No es un juego. Es autonomía, descubrimiento y, sobre todo, esperanza. El Atlas 2030 acompaña el movimiento natural del cuerpo y permite que el cerebro vuelva a enviar la orden de caminar, paso a paso, repetición tras repetición.