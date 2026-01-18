Pepe sonríe antes de dar el paso. Se sujeta con fuerza mientras el exoesqueleto Atlas 2030 se activa. Este dispositivo pediátrico diseñado para ayudar a niños con graves dificultades de movilidad a ponerse de pie y aprender a caminar leva apenas unos meses haciendo terapia con los niños del Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin donde ya está cambiando la vida de varios niños y sus familias. El pequeño deja durante unos segundos atrás la silla de ruedas y avanza, guiado por una tecnología que mueve caderas, rodillas y tobillos con precisión milimétrica. No es un juego. Es autonomía, descubrimiento y, sobre todo, esperanza. El Atlas 2030 acompaña el movimiento natural del cuerpo y permite que el cerebro vuelva a enviar la orden de caminar, paso a paso, repetición tras repetición.