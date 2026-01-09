La deflagración de gas se registró en la calle Azcoitia poco después de las 16:00 horas de este viernes en un inmueble de cuatro plantas

Una persona ha perdido la vida y otras nueve han resultado heridas, una de ellas de carácter menos grave, tras una explosión de gas en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel. El suceso se ha producido este viernes 2025 poco después de las 16:00 horas en el número 36-38 de la citada vía, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.