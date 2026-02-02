La cirugía se ha consolidado como una opción eficaz para pacientes con síndrome de dolor regional complejo (SDRC), también conocido como enfermedad de Sudeck, que presenta dolor intenso y difícil de controlar. Especialistas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla destacan que, en pacientes correctamente diagnosticados, la intervención quirúrgica permite reducir el dolor, mejorar la funcionalidad de la extremidad afectada y frenar la progresión de la enfermedad.

El abordaje quirúrgico actúa sobre nervios implicados en el mantenimiento del dolor y, según la experiencia del hospital, ofrece mejoras duraderas, recuperando la autonomía y la calidad de vida de muchos pacientes.