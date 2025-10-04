La Esperanza de Triana camino de las Tres Mil Viviendas
La Esperanza de Triana inicia su misión en el Polígono Sur
Los estrenos de la Esperanza de Triana para la Misión en el Polígono Sur
Los momentos más especiales que ofrecerá la Misión de la Esperanza de Triana 2025
La Virgen de la Esperanza de Triana protagoniza la denominada Misión de la Esperanza, una iniciativa pastoral de especial importancia que la llevará hasta el Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas. El proyecto, aprobado y comunicado por Palacio en marzo de 2024, se enmarca en el Jubileo convocado por el papa Francisco y busca acercar el nombre de la Dolorosa del arrabal a quienes más lo necesitan.
La presencia de la imagen en una de las zonas más desfavorecidas de España pretende impulsar programas de ayuda y acción social, además de servir como estímulo para concienciar a la sociedad. La misión tiene como objetivo tanto la atención espiritual como el compromiso con los problemas sociales que afectan a los vecinos del barrio.
La jornada comenzó con la misa de envío, celebrada a las 7:30 horas en la Real Parroquia de Señora Santa Ana y presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Una hora más tarde, a las 8:30, la Virgen salió del templo para iniciar su traslado hacia el Polígono Sur, a donde está previsto que llegue a primera hora de la tarde.