La Virgen de la Esperanza de Triana protagoniza la denominada Misión de la Esperanza, una iniciativa pastoral de especial importancia que la llevará hasta el Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas. El proyecto, aprobado y comunicado por Palacio en marzo de 2024, se enmarca en el Jubileo convocado por el papa Francisco y busca acercar el nombre de la Dolorosa del arrabal a quienes más lo necesitan.

La presencia de la imagen en una de las zonas más desfavorecidas de España pretende impulsar programas de ayuda y acción social, además de servir como estímulo para concienciar a la sociedad. La misión tiene como objetivo tanto la atención espiritual como el compromiso con los problemas sociales que afectan a los vecinos del barrio.

La jornada comenzó con la misa de envío, celebrada a las 7:30 horas en la Real Parroquia de Señora Santa Ana y presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Una hora más tarde, a las 8:30, la Virgen salió del templo para iniciar su traslado hacia el Polígono Sur, a donde está previsto que llegue a primera hora de la tarde.