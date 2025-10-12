Tras varios días de intensa actividad religiosa, este 12 de octubre se centra en el rosario matutino, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. En esta ocasión, la imagen se trasladada desde la parroquia de San Pío X, donde ha permanecido durante ocho días, hasta la iglesia de Jesús Obrero, situada aún más al sur en el barrio.

El recorrido, que forma parte del calendario de actos de la misión, simboliza un nuevo paso en este proyecto impulsado por la hermandad con el respaldo del Arzobispado de Sevilla.

A lo largo de la estancia de la Virgen en el Polígono Sur se están organizando diferentes encuentros, oraciones comunitarias y actividades solidarias, todas ellas orientadas a fomentar la esperanza y el acompañamiento espiritual. La iniciativa, aprobada en su día por Palacio, busca dejar una huella duradera en la comunidad parroquial y promover una labor evangelizadora y social sostenida en el tiempo.

Con la llegada a Jesús Obrero, la Misión de la Esperanza entra en una nueva etapa, marcada por la implicación de las parroquias del entorno y por la participación de numerosos fieles. La hermandad trianera mantiene su compromiso de acercar la devoción a la Virgen a todos los rincones de la ciudad, especialmente a aquellos donde su mensaje resulta más necesario.