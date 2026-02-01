Neal Maupay sorprendió esta misma semana cuando comunicó a través de sus redes sociales que había comenzado una nueva aventura al margen del fútbol. El francés, cedido en el Sevilla Fútbol Club hasta final de temporada, ha abierto un canal de YouTube en el que quiere contar cómo es su vida, empezando por su llegada al club hispalense. En el primer vídeo ha mostrado sus primeras horas como sevillista, desde su salida de Marsella hasta su firma con el cuadro nervionense.