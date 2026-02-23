Así es el nuevo quirófano híbrido en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón
El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha puesto en marcha un quirófano híbrido de última generación que combina cirugía convencional y tecnología de imagen en tiempo real. Este espacio permite realizar intervenciones endovasculares y procedimientos de alta complejidad con mayor precisión, seguridad y eficiencia, reduciendo riesgos y optimizando la recuperación de los pacientes. El hospital ya ha iniciado su actividad asistencial en esta nueva instalación, reforzando su posición como referente en cirugía avanzada.