El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha puesto en marcha un quirófano híbrido de última generación que combina cirugía convencional y tecnología de imagen en tiempo real. Este espacio permite realizar intervenciones endovasculares y procedimientos de alta complejidad con mayor precisión, seguridad y eficiencia, reduciendo riesgos y optimizando la recuperación de los pacientes. El hospital ya ha iniciado su actividad asistencial en esta nueva instalación, reforzando su posición como referente en cirugía avanzada.