El #RetoPichón 2025 cerró el año con la entrega del cheque a Autismo Sevilla, destinando los fondos al Proyecto HORIZONTE, una iniciativa que busca ofrecer autonomía, vivienda y participación comunitaria a adultos con autismo con grandes necesidades de apoyo.

Juan Luis Muñoz Escassi y los embajadores del reto superaron 15 pruebas deportivas, desde triatlones y medias maratones hasta la espectacular Maratón en la azotea de Madrid, transformando cada zancada en visibilidad y esperanza.