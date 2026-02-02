COFRADÍAS
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia ante la comisión en el Congreso de la dana. / J. J. Guillén / Efe
02 de febrero 2026 - 16:57

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes en el Congreso que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana de octubre de 2024, pero ha reivindicado que él cumplió con su "deber" y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre las riada. 

