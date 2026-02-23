Salteras se incorpora a la cita de la Diputación de Sevilla y que se celebra también en La Rinconada, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra.

Compañías como El Perro Azul, La Maquiné o Marcat Dance participarán del 2 al 8 de marzo en el festival Transmutaciones, que celebra su cuarta edición en las localidades de La Rinconada, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y Salteras, municipio que se incorpora este año. El diputado de Cultura Casimiro Fernández presentó este lunes la programación.