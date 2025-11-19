La fecha prevista para la final de 2026, fijada para el 25 de abril, coincidirá con el fin de semana de la Feria de Abril, lo que supondrá un reto añadido para la planificación y la gestión de los servicios públicos. “Durante la Feria se produce una fuerte tensión en los servicios esenciales, especialmente en materia de seguridad, movilidad y transporte. La coincidencia con otro evento de gran afluencia, como la final de la Copa del Rey del 25 de abril, incrementa notablemente estas necesidades”, ha explicado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

¿Podrá Sevilla afrontar sin incidencias la coincidencia de la Feria de Abril y la final copera y por cuál de las dos opciones se decidirán los sevillanos? La respuesta dependerá de una planificación milimétrica y de la colaboración entre todas las instituciones implicadas.