Este miércoles ha concluido la quinta sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tras concluir la prueba pericial y testifical, el acusado García Ortiz ha reiterado que no filtró el 'email' que está en el punto de mira del tribunal y que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le estaba investigando a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitar la cárcel.