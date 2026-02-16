Triana está este lunes en boca de todos por un mural que ha cambiado la puerta de un garaje y ha logrado emocionar al barrio. La pieza lleva la firma de Fabian Bravo, aunque atiende ante su obra bajo el alias de Kato. Se trata de un artista urbano nacido en 1986, que empezó haciendo firmas bajo los puentes y que hoy vive del muralismo recorriendo España.

“Yo vivo en muchos sitios, pero soy de Triana al 100%”, afirma. Esa vinculación con el barrio se aprecia, según explica, en cada decisión del proceso. El encargo partió de la comunidad de vecinos, que le solicitó inicialmente un paisaje del puente: una imagen clásica del Puente de Triana. Sin embargo, el artista propuso un giro: trasladar a formato mural la reinterpretación de un azulejo histórico del emblemático Bar Santa Ana.