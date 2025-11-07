Este viernes ha dado comienzo la Gran Recogida del Banco de Alimentos. Se puede participar en los puntos de recogida repartidos por toda la provincia los días 7 y 8 de noviembre, pero además diferentes formas de colaborar: a través de la página web www.supersolidario.com, los donantes pueden realizar aportaciones puntuales o inscribirse como socios con una donación periódica a la fundación. Este sistema permite también solicitar el certificado fiscal de donación, tanto para las aportaciones realizadas por la web como para las efectuadas en los supermercados mediante la opción Desgravar Ticket. También se puede contribuir igualmente mediante el código Bizum 33495, seleccionando la opción realizar un donativo o aportación solidaria, o bien a través de las siguientes cuentas bancarias habilitadas:

El Banco de Alimentos anima a toda la sociedad sevillana a participar en esta iniciativa solidaria. Cada aportación, por pequeña que sea, contribuye a mejorar la vida de miles de personas y refuerza el compromiso colectivo de una ciudad solidaria que no deja a nadie atrás.