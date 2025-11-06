La Gran Recogida del Banco de Alimentos espera "llenar sus almacenes" este fin de semana

El trabajo de los voluntarios, la solidaridad de los sevillanos, todo se conjuga para que los almacenes del Banco de Alimentos vuelvan a llenarse de productos con los que puedan seguir atendiendo a los 30.000 sevillanos que tienen un plato en su mesa cada día gracias a esta organización. Con el lema Lo damos todo, unos 3.000 voluntarios sevillanos estarán en 300 tiendas para ayudar a recoger alimentos los días 7 y 8 de noviembre, y el domingo 9 ha arrancado la campaña en el patio del Hospital de la Caridad. Además del presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, la campaña ha sido presentada con la participación de Félix Arenado, hermano mayor de la Hermandad de la Caridad, y José Luis García, delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones.

La Gran Recogida es una de las principales fuentes de aprovisionamiento para el Banco de Alimentos de Sevilla y se garantiza la cobertura de productos básicos para la dieta. Asimismo, Parias recordó que aún es posible formar parte del equipo de voluntarios del Banco de Alimentos. "Las tiendas donde hay voluntarios tienen siempre mejores resultados, por eso es importante su trabajo", afirmó. Pero no sólo es importante la entrega de productos, sino las donaciones en línea de caja. Mediante esta opción se puede dejar un dinero en la caja del supermercado, creando un saldo a favor del Banco de Alimentos, que de esta manera podrá comprar los productos cuando vayan haciendo falta. También se puede donar a través de Bizum en el número 33495 o en la web del supersolidario.com.

Desde la Hermandad de la Caridad, su hermano mayor, Félix Arenado, ha dado la bienvenida al Hospital de la Santa Caridad al Banco de Alimentos de Sevilla y a José Luis García, por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Y ha recalcado que es para la Hermandad ""una gran satisfacción que se haya elegido esta Casa donde viven en su hogar 83 personas mayores con soledad no deseada y sin recursos económicos y que fue fundada por Miguel Mañara en el siglo XVII. La Hermandad cuenta con un economato donde se atiende a 125 familias sin recursos económicos ni sociales, y eso es posible porque instituciones como el Banco de Alimentos proporciona una gran ayuda para que estas personas tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimento. "Se dice que en Sevilla no hay hambre, y no sabe si eso es correcto, pero desde la Hermandad se puede afirmar que si no fuera por el Banco de Alimentos quizás muchas familias lo pasarían realmente mal. Dicen que los sevillanos somos exagerados, seamos así en la recogida de alimentos", ha manifestado.

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha animado y alentado a la sociedad a participar en esta campaña tan necesaria e importante para el Banco de Alimentos de Sevilla. Además, ha destacado el trabajo de la fundación en la provincia de Sevilla como soporte fundamental de la gestión que hace el organismo hispalense con los colectivos y zonas más desfavorecidas de la ciudad.

Parias, también ha querido destacar el trabajo del voluntariado en esta campaña. Como siempre me gusta recordar, campaña tras campaña, seguimos comprobando que el éxito de estas acciones recae en la presencia del voluntariado en los puntos de recogida. Por eso, desde la fundación hacemos numerosos llamamientos a la colaboración ciudadana. "En nuestras manos está el poder conseguir todos esos alimentos que el Banco de Alimentos necesita", apuntó.

Como ya está instaurado, esta campaña volverá a ofrecer varias vías de donación en las superficies comerciales de la provincia: la tradicional recogida de alimentos en determinadas cadenas de distribución y la aportación económica en línea de caja para que el donante elija la opción que más le convenga. Aceite, leche, arroz, legumbres y caldo son los alimentos más necesarios y que se esperan conseguir a través de las donaciones físicas de los clientes. Por otro lado, con las aportaciones económicas conseguidas en las cadenas se podrán adquirir aquellos alimentos más deficitarios que no se consigan obtener de manera física. El 100% de las aportaciones recogidas, a través de esta vía de donación, serán empleadas exclusivamente en la adquisición de los alimentos más necesarios en el momento que se precisen. Además, para los donantes que se decanten por esta opción podrán obtener su certificado de donación validando su ticket en la opción habilitada en la página de la fundación: https://www.bancodealimentosdesevilla.org/desgrava-tu-ticket/

Cómo participar

Además de los puntos recogida establecidos por toda la provincia los días 7 y 8 de noviembre también se ofrecen los siguientes métodos de donación:

• Página web www.supersolidario.com sistema por el que todos los donantes pueden realizar donaciones de manera puntual o bien, inscribirse como socio/a con una aportación periódica a la fundación. Además, a través de este sistema, se da la posibilidad de solicitar el certificado fiscal de donación tanto de la aportación realizada por la web como en el supermercado (opción Desgravar Ticket).

• Aquellos donantes que no deseen certificado de donación pueden hacerlo a través de estas vías de donación: Código de bizum 33495, eligiendo la opción realizar un donativo o aportación solidaria, o bien realizar una aportación económica a través de las cuentas bancarias habilitadas:

▪ BBVA: ES24 0182 6000 1402 0801 8302.

▪ Santander: ES75 0049 1256 3721 1006 3782.

▪ Caja Rural del Sur: ES51 3187 0810 9810 9482 7522.

▪ Caixabank: ES20 2100 7326 1022 0032 5971.

El Banco de Alimentos de Sevilla invita a toda la sociedad sevillana a sumarse a esta nueva edición de la Gran Recogida. Participar es una forma directa y efectiva de apoyar a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el tejido solidario de una ciudad que no deja a nadie atrás.