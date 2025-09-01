Hallado un cadáver carbonizado en el Canal de los Presos en Sevilla
La Policía Nacional investiga el hallazgo tras el aviso de un confidente de la Guardia Civil; el cuerpo fue localizado por un agente de Subsuelo en Palmete
Encuentran un cadáver carbonizado y en avanzado estado de descomposición en el Canal de los Presos
La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver carbonizado y en avanzado estado de descomposición en el Canal de los Presos, en Sevilla. El descubrimiento se produjo en la noche del domingo, después de que un confidente de la Guardia Civil alertara de la existencia de un cuerpo calcinado junto a la zona de Palmete.
Según fuentes policiales, un agente de la Unidad de Subsuelo localizó finalmente a la víctima en un canal soterrado de agua, lo que permitió confirmar el aviso recibido horas antes.