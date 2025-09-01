FÚTBOL
Encuentran un cadáver carbonizado y en avanzado estado de descomposición en el Canal de los Presos

Hallado un cadáver carbonizado en el Canal de los Presos en Sevilla / José Ángel García
M. H.
Vídeo: José Ángel García

01 de septiembre 2025 - 15:02

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver carbonizado y en avanzado estado de descomposición en el Canal de los Presos, en Sevilla. El descubrimiento se produjo en la noche del domingo, después de que un confidente de la Guardia Civil alertara de la existencia de un cuerpo calcinado junto a la zona de Palmete.

Según fuentes policiales, un agente de la Unidad de Subsuelo localizó finalmente a la víctima en un canal soterrado de agua, lo que permitió confirmar el aviso recibido horas antes.

