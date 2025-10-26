Muchos ciudadanos prefieren alargar las tardes de sol, aunque los expertos recomiendan adaptarse al horario de invierno

El cambio de hora vuelve a estar sobre la mesa. Algunos defienden el horario de verano porque "el día dura más y el sol da la vida" y consideran que las tardes largas favorecen el ocio y la vida social. Otros, sin embargo, prefieren el horario de invierno, al sentirse más cómodos con anocheceres tempranos y rutinas más naturales.

La ciencia se inclina por el horario de invierno ya que este se adapta mejor a los ritmos biológicos y mejora el descanso.

Mientras el Gobierno avanza en su propuesta de suprimir los cambios bianuales en 2026, Diario de Sevilla mantiene abierta una encuesta online para conocer qué prefiere la ciudadanía: ¿madrugar con luz o disfrutar de tardes más largas?