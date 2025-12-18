Esta imagen compuesta del telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA muestra el anillo de escombros y las nubes de polvo cs1 y cs2 alrededor de la estrella Fomalhaut.

A solo 25 años luz de la Tierra, Fomalhaut es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Situada en la constelación de Piscis Austrinus, es más masiva y brillante que el Sol y está rodeada por varios cinturones de restos polvorientos.

El Hubble capturó la violenta colisión de dos objetos masivos alrededor de esta estrella, un evento sin parangón en nuestro Sistema Solar actual. La enorme nube de escombros creada por el impacto parecía un exoplaneta recién descubierto. Eso es lo que se observa en esta animación artística.