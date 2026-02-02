Incendio en Triana: fuego en un bloque de Pagés del Corro
El siniestro se ha declarado en la calle Pagés del Corro, junto a San Vicente de Paul, y el edificio ha sido desalojado
Varios heridos y desalojados en un incendio en Triana
Un grave incendio en Triana se ha declarado en la mañana. El siniestro se ha registrado en un bloque de viviendas situado en la calle Pagés del Corro, donde están interviniendo los servicios de emergencias. De acuerdo con lo comunicado por esos servicios, la actuación se desarrolla en el edificio afectado y el bloque se encuentra junto a la calle San Vicente de Paul. Además, el inmueble está siendo desalojado mientras continúan las labores en el interior.
El incidente, localizado en Triana, concentra la intervención de los equipos movilizados y sitúa el foco informativo en el estado del bloque.