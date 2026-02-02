Un grave incendio en Triana se ha declarado en la mañana. El siniestro se ha registrado en un bloque de viviendas situado en la calle Pagés del Corro, donde están interviniendo los servicios de emergencias. De acuerdo con lo comunicado por esos servicios, la actuación se desarrolla en el edificio afectado y el bloque se encuentra junto a la calle San Vicente de Paul. Además, el inmueble está siendo desalojado mientras continúan las labores en el interior.

El incidente, localizado en Triana, concentra la intervención de los equipos movilizados y sitúa el foco informativo en el estado del bloque.