Javier Targhetta, nuevo propietario de La Cartuja Pickman, subraya en esta entrevista su apuesta decidida por Sevilla como sede y corazón de la histórica marca de loza. El empresario explica que el objetivo del nuevo proyecto es consolidar la producción en la ciudad y convertir a la firma en un referente nacional e internacional, combinando tradición artesanal e innovación. Targhetta destaca el valor del legado, el talento local y la proyección exterior de una enseña única, y remarca que la compra no es solo una operación empresarial, sino un compromiso con la historia, el empleo y la marca Sevilla.