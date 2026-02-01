El empresario y presidente de Atlantic Copper, detalla las finanzas de su última adquisición Javier Tarhgetta: "Mi mujer y Gabriela Luksic fueron quiénes me propusieron comprar La Cartuja Pickman"

Javier Targhetta, nuevo propietario de La Cartuja Pickman, detalla en esta entrevista exclusiva con Diario de Sevilla la inversión inicial realizada para adquirir la histórica firma de loza sevillana. El empresario explica el esfuerzo económico conjunto asumido por su grupo y por las hermanas Luksic, así como los primeros pasos previstos tras la compra. Una operación clave para garantizar la viabilidad, modernización y proyección internacional de una marca con casi dos siglos de historia, sin perder su esencia artesanal.

En el vídeo, Targhetta desgrana las cifras, el planteamiento financiero y la filosofía que guía esta nueva etapa, marcada por el compromiso con el empleo, la tradición y el futuro industrial de Sevilla.