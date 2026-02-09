El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a los ciudadanos "prudencia" hasta que se recupere la normalidad ante el duro temporal que ha afectado a Andalucía, y se ha mostrado seguro de que, aunque "no será fácil, nos volveremos a levantar".

Así se ha pronunciado Moreno en su cuenta en la red social X, donde ha puesto un vídeo con imágenes de las grandes inundaciones que han provocado los temporales en la comunidad. "Así continúan algunas de las zonas afectadas por las inundaciones en Andalucía", ha apuntado sobre el vídeo que acompaña su mensaje.

"Campos anegados, muchos daños y miles de andaluces aún fuera de sus casas", ha expresado Moreno, quien ha pedido, "por favor, prudencia hasta que recuperemos la normalidad". "No será fácil, pero nos volveremos a levantar, lo conseguiremos", según ha añadido el presidente de la Junta.