Los transeúntes pueden perder entre un mar de antiguedades, artesanías y artículos de segunda mano

Cada jueves, desde primera hora de la mañana, la calle Feria se transforma en un bullicioso zoco. Entre aromas de café y los sonidos de las monedas, vecinos, turistas y coleccionistas recorren los puestos en busca de antigüedades, libros, ropa de segunda mano y objetos sorprendentes.

"Yo suelo venir siempre que puedo", dice una joven. Su amigo añade: "Aquí se mezcla gente de todas las edades".

Entre los vendedores, Paco lleva quince años con su puesto de antigüedades: "Esto no se debería perder", asegura mientras tiene un ojo puesto en la clientela. A pocos metros, Reyes muestra velas, collares y ropa que ella misma fabrica, contando que su puesto recibe visitantes de medio mundo.

Con más de ocho siglos de historia, El Jueves sigue siendo un lugar de tradición, memoria y convivencia en Sevilla, donde cada objeto tiene una historia y cada visitante encuentra algo que le sorprende.