El Jueves de la calle Feria: ocho siglos de historia y vida en Sevilla
El mercadillo más antiguo de Europa mantiene viva la tradición sevillana cada jueves, entre antigüedades, curiosos y la actividad de sus vendedores
Sabores de la Provincia, la feria gratuita con ibéricos, quesos, miel y otros productos de Sevilla: dónde y cuándo es
Cada jueves, desde primera hora de la mañana, la calle Feria se transforma en un bullicioso zoco. Entre aromas de café y los sonidos de las monedas, vecinos, turistas y coleccionistas recorren los puestos en busca de antigüedades, libros, ropa de segunda mano y objetos sorprendentes.
"Yo suelo venir siempre que puedo", dice una joven. Su amigo añade: "Aquí se mezcla gente de todas las edades".
Entre los vendedores, Paco lleva quince años con su puesto de antigüedades: "Esto no se debería perder", asegura mientras tiene un ojo puesto en la clientela. A pocos metros, Reyes muestra velas, collares y ropa que ella misma fabrica, contando que su puesto recibe visitantes de medio mundo.
Con más de ocho siglos de historia, El Jueves sigue siendo un lugar de tradición, memoria y convivencia en Sevilla, donde cada objeto tiene una historia y cada visitante encuentra algo que le sorprende.