El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha comenzado el enjuiciamiento del adolescente de 15 años acusado de matar a otro joven de 17, Daniel, en la madrugada del 2 de julio de 2025 en el Poblado de Alfonso XIII. El caso llega a sede judicial con un fuerte componente emocional, reflejado desde primera hora a las puertas del juzgado.