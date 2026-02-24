El Juzgado de Menores 3 de Sevilla enjuicia el crimen de Daniel
Arranca el juicio al menor de 15 años acusado de matar a Daniel, de 17, el 2 de julio de 2025 en el Poblado de Alfonso XIII, con apoyo a la familia en la Buhaira
Los padres de Daniel claman contra la Ley del Menor en el inicio del juicio por el crimen de Isla Mayor: "No va a haber justicia"
El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha comenzado el enjuiciamiento del adolescente de 15 años acusado de matar a otro joven de 17, Daniel, en la madrugada del 2 de julio de 2025 en el Poblado de Alfonso XIII. El caso llega a sede judicial con un fuerte componente emocional, reflejado desde primera hora a las puertas del juzgado.