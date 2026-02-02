Las lluvias persistentes en Sevilla han provocado acumulaciones de agua y, además, el viento ha ocasionado la caída de varios árboles en distintos puntos de la ciudad. Esta combinación de factores obliga a extremar la vigilancia ante posibles desbordamientos de arroyos y ante eventuales problemas de movilidad.

La situación apunta a un escenario en el que el seguimiento del estado de los arroyos y de las zonas con acumulación de agua resulta determinante para evitar riesgos añadidos. En paralelo, la caída de árboles por el viento complicó el tránsito y generó incidencias puntuales en diversas vías públicas.

Se recomienda máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios.