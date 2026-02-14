Biris Norte lanzó un comunicado esta semana en el que instaban a la afición del Sevilla Fútbol Club a recibir al autobús del equipo en la previa del encuentro ante el Deportivo Alavés. Un centenar de sevillistas aproximadamente se han concentrado en la esquina de Gol Sur con Preferencia para darle a los suyos un último empujón antes de un encuentro contra un rival directo que se antoja crucial en la lucha por la permanencia.